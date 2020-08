Обновили "Погоду" и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11

Новая версия получила обновленный дизайн интерфейса, который стал более минималистичным.

Главным нововведением HydrogenOS 11 стала долгожданная функция Always-on display.

Она получила множество уникальный виджетов и возможность подстраиваться под картинку рабочего стола.

OFFICIAL OnePlus Hydrogen OS 11 Video - New Animations, Always On Display, and Default Android 11 Features pic.twitter.com/gGS7Z5U7Gh

— TechDroider (@techdroider) August 10, 2020