Обновили "Погоду" и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11

Новая версия получила обновленный дизайн интерфейса, который стал более минималистичным.
Главным нововведением HydrogenOS 11 стала долгожданная функция Always-on display.
Она получила множество уникальный виджетов и возможность подстраиваться под картинку рабочего стола.
OFFICIAL OnePlus Hydrogen OS 11 Video - New Animations, Always On Display, and Default Android 11 Features pic.twitter.com/gGS7Z5U7Gh
— TechDroider (@techdroider) August 10, 2020
Еще разработчики компании обновили интерфейс стандартных приложений, а также добавили в ПО адаптивную темную тему, два новых системных шрифта и режим Zen Mode 2.0 с тремя темами и возможностью приглашать друзей к совместной цифровой детоксикации.
OnePlus Custom AOD (Always On Display) is Awesome pic.twitter.com/WbO4jtyWV3
— TechDroider (@techdroider) August 10, 2020
Стабильная версия для них выйдет в сентябре-октябре. Все остальные получат ее к концу года. Глобального графика обновлений пока нет.
Как сообщалось ранее, разработчики OnePlus представили новую тестовую прошивку для нескольких моделей своих смартфонов, вышедших в прошлом году.