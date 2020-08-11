Обновили "Погоду" и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11

Компания OnePlus показала вчера в Китае свою новую фирменную оболочку HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11 для глобального рынка).

Новая версия получила обновленный дизайн интерфейса, который стал более минималистичным.

Главным нововведением HydrogenOS 11 стала долгожданная функция Always-on display.

Она получила множество уникальный виджетов и возможность подстраиваться под картинку рабочего стола.

OFFICIAL OnePlus Hydrogen OS 11 Video - New Animations, Always On Display, and Default Android 11 Features pic.twitter.com/gGS7Z5U7Gh — TechDroider (@techdroider) August 10, 2020

Еще разработчики компании обновили интерфейс стандартных приложений, а также добавили в ПО адаптивную темную тему, два новых системных шрифта и режим Zen Mode 2.0 с тремя темами и возможностью приглашать друзей к совместной цифровой детоксикации.

OnePlus Custom AOD (Always On Display) is Awesome pic.twitter.com/WbO4jtyWV3 — TechDroider (@techdroider) August 10, 2020

Стабильная версия для них выйдет в сентябре-октябре. Все остальные получат ее к концу года. Глобального графика обновлений пока нет.

Как сообщалось ранее, разработчики OnePlus представили новую тестовую прошивку для нескольких моделей своих смартфонов, вышедших в прошлом году.