Скачать
Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)
Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Ничего лишнего: Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)
Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)

Всего за $150: "антикоронавирусный" браслет ударит пользователя током, если тот прикасается к лицу

Всего за $150: "антикоронавирусный" браслет ударит пользователя током, если тот прикасается к лицу
Обновлено 02:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Bluetooth-браслет компании Pavlok теперь может бить пользователя током, если тот захочет дотронуться к лицу. Это, по мнению разработчиков, может отучить клиентов от вредных привычек и делает девайс особенно актуальным в условиях бушующей пандемии коронавируса.

Браслет компании Pavlok включает в себя акселерометры, приложения и "схему щелчка", которая может ударить пользователя 450 вольтами тока, если тот вздумает сделать "что-то плохое".

Устройство продается на Amazon за $149,99. В компании утверждают, что устройством пользуются более 100 тысяч человек, которые хотят изменить пищевые пристрастия, бросить курить и перестать прикасаться к своему лицу.

Задумка устройства проста - заставить мозг человека ассоциировать вредные привычки, вроде курения, с неприятным раздражителем, вроде удара током. Таким образом вскоре после мысли о сигарете начинают возникать воспоминания о болезненных ощущениях. 

Ранее технология не могла определить мелкие действия, но теперь клиенты могут выбрать свою вредную привычку из списка из более ста действий.

Bluetooth-браслет компании Pavlok

Подключив расширение Chrome, браслет может, например, отслеживать сколько времени человек проводит в соцсетях вроде Facebook или Twitter. Также устройство может быть настроено таким образом, что оно будет реагировать на незаконченные задачи из списка дел пользователя.

Автономность до 24 часов: Huawei планирует выпустить новые наушники

В компании также добавляют, что браслет может побороть привычки, которые приобрели негативный окрас во время пандемии COVID-19.  

 "Даже если ты знаешь, что какое-то действие может принести тебе вред, то ты можешь сделать это на автопилоте. Задача нашего браслета — уберечь пользователей от того, чтобы трогать свое лицо", - говорят в компании. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Браслет, Коронавирус, Pavlok.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Интер 5:0 Шахтер: события матча (Видео)
02 Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали
03 Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
04 Правозащитники: во время протестов в Беларуси погибло не менее пяти человек
05 Рекордные показатели: В США зафиксировали аномальную температуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября
Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября
Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
Коронавирус: В Китае зарегистрировали первую вакцину от COVID-19
Коронавирус: В Китае зарегистрировали первую вакцину от COVID-19
&quot;Когда ждать альбома?&quot;: Адель ответила на волнующий всех вопрос
"Когда ждать альбома?": Адель ответила на волнующий всех вопрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь