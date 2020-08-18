Всего за $150: "антикоронавирусный" браслет ударит пользователя током, если тот прикасается к лицу

Bluetooth-браслет компании Pavlok теперь может бить пользователя током, если тот захочет дотронуться к лицу. Это, по мнению разработчиков, может отучить клиентов от вредных привычек и делает девайс особенно актуальным в условиях бушующей пандемии коронавируса.

Браслет компании Pavlok включает в себя акселерометры, приложения и "схему щелчка", которая может ударить пользователя 450 вольтами тока, если тот вздумает сделать "что-то плохое".

Устройство продается на Amazon за $149,99. В компании утверждают, что устройством пользуются более 100 тысяч человек, которые хотят изменить пищевые пристрастия, бросить курить и перестать прикасаться к своему лицу.

Задумка устройства проста - заставить мозг человека ассоциировать вредные привычки, вроде курения, с неприятным раздражителем, вроде удара током. Таким образом вскоре после мысли о сигарете начинают возникать воспоминания о болезненных ощущениях.

Ранее технология не могла определить мелкие действия, но теперь клиенты могут выбрать свою вредную привычку из списка из более ста действий.

Подключив расширение Chrome, браслет может, например, отслеживать сколько времени человек проводит в соцсетях вроде Facebook или Twitter. Также устройство может быть настроено таким образом, что оно будет реагировать на незаконченные задачи из списка дел пользователя.

В компании также добавляют, что браслет может побороть привычки, которые приобрели негативный окрас во время пандемии COVID-19.

"Даже если ты знаешь, что какое-то действие может принести тебе вред, то ты можешь сделать это на автопилоте. Задача нашего браслета — уберечь пользователей от того, чтобы трогать свое лицо", - говорят в компании.