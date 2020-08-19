Baldur's Gate III появится в раннем доступе в конце сентября: что ждет игроков

Игра выйдет в раннем доступе на ПК и Stadia 30 сентября, об этом объявили во время прямой трансляции под названием Panel From Hell.
В Larian обещают, что будут близко взаимодействовать с аудиторией, как и во время раннего доступа Divinity: Original Sin 2. Авторы будут прислушиваться к пожеланиям, критике и идеям игроков, которые хотят поучаствовать в разработке и постепенно вносить изменения.
На стриме показали расширенную версию вступительного синематика к игре, представленного ещё в начале 2020 года. В нём показали, что корабль, на котором находятся похищенные герои, попадает в Авернус — первый из девяти кругов ада (Баатор).
Персонажи оказываются посреди Кровавой войны между демонами (танар'ри) и дьяволами (баатезу), которая влияет не только на сам Баатор, но и на другие планы реальности.
Главному герою предстоит выяснить, как выбраться из Баатора и избавиться от паразита илитидов (расы пожирателей разума) в своей голове. Тут в сюжете появляется дьявол, предлагающий сделку за его душу.
По словам разработчиков, действие Baldur's Gate III развернётся в нескольких планах реальности — как в Авернусе, так и во внешнем мире, а также Подземье (Underdark).
Сотрудники Larian также поделились подробностями о стартовой версии в раннем доступе, куда войдёт первый акт (около 20 часов):
За одно прохождение увидеть большую часть героев и услышать все строчки в диалогах невозможно. Всё будет зависеть от решений игрока в различных ситуациях.
Разработчики также показали несколько коротких отрывков геймплея.
По окончании стрима на странице в Steam также появились системные требования игры — с пометкой, что по ходу раннего доступа и оптимизации они могут уменьшиться.
Минимальные:
Рекомендуемые:
Полная версия стрима:
По словам главы Larian Свена Винке, в связи с пандемией Covid-19 разработка Baldur's Gate III замедлилась. Он отметил, что релиз в раннем доступе уже состоялся бы, если бы в студии не пытались итерировать как можно больше.