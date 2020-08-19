Baldur's Gate III появится в раннем доступе в конце сентября: что ждет игроков

Larian Studios провела полуторачасовый стрим, на котором поделилась деталями готовящейся третьей части культовой ролевой игры Baldur's Gate.

Игра выйдет в раннем доступе на ПК и Stadia 30 сентября, об этом объявили во время прямой трансляции под названием Panel From Hell.

В Larian обещают, что будут близко взаимодействовать с аудиторией, как и во время раннего доступа Divinity: Original Sin 2. Авторы будут прислушиваться к пожеланиям, критике и идеям игроков, которые хотят поучаствовать в разработке и постепенно вносить изменения.

На стриме показали расширенную версию вступительного синематика к игре, представленного ещё в начале 2020 года. В нём показали, что корабль, на котором находятся похищенные герои, попадает в Авернус — первый из девяти кругов ада (Баатор).

Персонажи оказываются посреди Кровавой войны между демонами (танар'ри) и дьяволами (баатезу), которая влияет не только на сам Баатор, но и на другие планы реальности.

Главному герою предстоит выяснить, как выбраться из Баатора и избавиться от паразита илитидов (расы пожирателей разума) в своей голове. Тут в сюжете появляется дьявол, предлагающий сделку за его душу.

По словам разработчиков, действие Baldur's Gate III развернётся в нескольких планах реальности — как в Авернусе, так и во внешнем мире, а также Подземье (Underdark).

Сотрудники Larian также поделились подробностями о стартовой версии в раннем доступе, куда войдёт первый акт (около 20 часов):

редактор персонажа, несколько рас и классов (сколько именно — сообщат позже);

прокачка до 4 уровня;

5 напарников;

80 потенциальных сражений, почти 46 тысяч строчек диалогов, 596 персонажей;

мультиплеер добавят не сразу — он будет рассчитан на 4 игроков, позже добавят и режим разделённого экрана.

За одно прохождение увидеть большую часть героев и услышать все строчки в диалогах невозможно. Всё будет зависеть от решений игрока в различных ситуациях.

Разработчики также показали несколько коротких отрывков геймплея.

По окончании стрима на странице в Steam также появились системные требования игры — с пометкой, что по ходу раннего доступа и оптимизации они могут уменьшиться.

Минимальные:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX 11

Место на диске: 70 ГБ

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

DirectX 11

Место на диске: 70 ГБ

Полная версия стрима:

По словам главы Larian Свена Винке, в связи с пандемией Covid-19 разработка Baldur's Gate III замедлилась. Он отметил, что релиз в раннем доступе уже состоялся бы, если бы в студии не пытались итерировать как можно больше.