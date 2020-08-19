Google отметил 190-летний юбилей Юлиуса Лотара Мейера праздничным doodle

Сегодняшний Doodle отмечает 190-летний юбилей немецкого химика, профессора и писателя Юлиуса Лотара Мейера.

Если вам когда-либо приходилось запоминать периодическую таблицу химических элементов, то имя Юлиуса Лотара Мейера Вам должно быть знакомо. Ведь именно Мейер был одним из двух ученых, которые независимо друг от друга открыли периодический закон химических элементов и разработали самые ранние периодические таблицы.

Чтобы отметить его вклад в науку, в среду Google посвятил Мейеру свой дудл в день его 190-летия.

Doodle показывает ученого на фоне большой школьной доски с разными химическими элементами, построенными в график. Буквы из названия "Google" изображены в виде разных установок для проведения химических опытов.

С днем рождения, Юлиус Лотар Мейер, и спасибо за то, что бросили вызов стихиям ради научных знаний! - говорится в сообщении Google.

Юлиус Лотар Мейер родился в 1830 году в Вареле, Германия. Сначала Мейер пошел по стопам своего отца, изучая медицину. Но после нескольких лет учебы он переключил свое внимание на химию и начал преподавать науку.

В 1864 году Мейер опубликовал Die modernen Theorien der Chemis (Современная химическая теория), в которой содержалась ранняя версия периодической таблицы, содержащая 28 элементов, впервые разделенных на шесть семейств на основе их атомного веса.

Мейер разработал более полную таблицу в 1868 году, но прежде, чем он смог опубликовать, Менделеев выпустил свою собственную статью, в которой все известные элементы были помещены в одну таблицу и закрепили его место в истории науки. Последующая статья Мейера 1870 года была новаторской сама по себе, поскольку ее графическая демонстрация взаимосвязи между атомным объемом и атомным весом предоставила убедительные доказательства существования периодического закона, описывающего циклические закономерности между элементами.