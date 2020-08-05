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Среда, 05.08.2020
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Google Doodle призывает человечество "носить маску" в условиях пандемии COVID-19
Google Doodle призывает человечество "носить маску"

Google Doodle призывает человечество "носить маску" в условиях пандемии COVID-19

Google Doodle призывает человечество "носить маску" в условиях пандемии COVID-19
09:56 Сегодня Телеграф
С помощью анимированного рисунка показано, как персонажи G-O-O-G-L-E носят маски, а также практикуют безопасное социальное дистанцирование, чтобы обезопасить себя и всех остальных.

Сегодняшний дудл Google напоминает людям во всем мире надеть маску на фоне пандемии коронавируса. На рисунке изображены все буквы в маске.

Он также содержит ссылки на ряд шагов, направленных на предотвращение распространения вируса.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19 нужно:

  • Часто мыть руки. Используйте воду с мылом или средство для рук на спиртовой основе.

  • Держаться на безопасном расстоянии от всех, кто кашляет или чихает.

  • Носить маску, когда невозможно физическое дистанцирование.

  • Не трогать глаза, нос или рот.

  • При кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутым локтем или салфеткой.

  • Оставаться дома, если вы плохо себя чувствуете.

  • При жаре, кашле и затрудненном дыхании, обратиться за медицинской помощью.

  • Если позвонить заранее, лечащий врач сможет быстро направить Вас в нужное медицинское учреждение. Это защитит вас и предотвратит распространение вирусов и других инфекций.

ВОЗ предупреждает: коронавирус все чаще поражает молодежь

Ссылка также дает информацию о том, как маски могут помочь предотвратить распространение вируса от носящего их человека к другим. Сами по себе маски не защищают от COVID-19, и их следует сочетать с физическим дистанцированием и гигиеной рук. Следуйте советам местного органа здравоохранения.

Напомним, коронавирусная болезнь продолжает атаковать людей по всему миру. Так за минувшие сутки, 4 августа, новым вирусом заразились 255 тысяч человек, а от осложнений скончались  6 298 человек.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Google Doodle, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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