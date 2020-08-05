Google Doodle призывает человечество "носить маску" в условиях пандемии COVID-19

С помощью анимированного рисунка показано, как персонажи G-O-O-G-L-E носят маски, а также практикуют безопасное социальное дистанцирование, чтобы обезопасить себя и всех остальных.

Сегодняшний дудл Google напоминает людям во всем мире надеть маску на фоне пандемии коронавируса. На рисунке изображены все буквы в маске.

Он также содержит ссылки на ряд шагов, направленных на предотвращение распространения вируса.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19 нужно:

Часто мыть руки. Используйте воду с мылом или средство для рук на спиртовой основе.

Держаться на безопасном расстоянии от всех, кто кашляет или чихает.

Носить маску, когда невозможно физическое дистанцирование.

Не трогать глаза, нос или рот.

При кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутым локтем или салфеткой.

Оставаться дома, если вы плохо себя чувствуете.

При жаре, кашле и затрудненном дыхании, обратиться за медицинской помощью.

Если позвонить заранее, лечащий врач сможет быстро направить Вас в нужное медицинское учреждение. Это защитит вас и предотвратит распространение вирусов и других инфекций.

Ссылка также дает информацию о том, как маски могут помочь предотвратить распространение вируса от носящего их человека к другим. Сами по себе маски не защищают от COVID-19, и их следует сочетать с физическим дистанцированием и гигиеной рук. Следуйте советам местного органа здравоохранения.

Напомним, коронавирусная болезнь продолжает атаковать людей по всему миру. Так за минувшие сутки, 4 августа, новым вирусом заразились 255 тысяч человек, а от осложнений скончались 6 298 человек.