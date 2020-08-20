Скачать
Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных
В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных
Навальный впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ
Навальный впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ
Заявка Шахтера на новый сезон
Заявка Шахтера на новый сезон
Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео
Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео

Американские ученые спроектировали уникальный крошечный робот на спирту (Видео)

Американские ученые спроектировали уникальный крошечный робот на спирту (Видео)
11:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
При собственном весе всего 88 миллиграммов робот под названием RoBeetle может тянуть объекты в 2,6 раза тяжелее.

Несмотря на все удобство электрохимических батарей, они остаются далеко не столь выгодными накопителями энергии, как обычное жидкое топливо. Их недостатки особенно заметны на малых масштабах, из-за чего микроскопические (массой менее грамма) роботы часто остаются привязаны "к сети" тонким проводом или вынуждены ограничиваться крайне коротким временем работы.

Но вот удельная энергия обычного метанола (20 МДж/кг) остается примерно на порядок выше, чем у самых совершенных аккумуляторов (1,8 МДж/кг). Поэтому инженеры из Университета Южной Калифорнии решили спроектировать миниатюрного робота RoBeetle, приводимого в движение сгоранием метанола и способного к куда более длительной автономной работе, чем чисто "электрические" аналоги. Об этом Сюфэн Ян (Xiufeng Yang) и его коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

Авторы спроектировали искусственные "мускулы", которые сокращаются, используя метанол. Их основу составляют тонкие проволоки нитинола - никель-титанового сплава с памятью формы: изготовленные из него детали можно деформировать, однако при нагреве они вернутся к прежнему виду. На эти нити напылили платиновый катализатор, на котором происходит сгорание паров метанола. Его тепло и заставляет нитиноловые "ножки" робота сокращаться, чтобы снова "расслабиться" при остывании.

Не хуже врачей: ИИ научили ставить диагнозы по МРТ

Разработчики продемонстрировали, что, невзирая на свои крошечные размеры, RoBeetle способен справляться с поверхностями разной текстуры - от бетона до гладкого стекла и мягкой подушки. При собственном весе всего 88 миллиграммов робот может тянуть объекты в 2,6 раза тяжелее, а установка дополнительного "топливного бака" на 95 миллиграммов метанола обеспечивает его автономной работой на протяжении почти двух часов. Авторы заверяют, что если аналогичная система использовала бы батарею, она проработала бы не больше нескольких секунд.

Как сообщалось ранее, в Британии разработали робота-химика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, RoBeetle.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
02 Замглавы МИДа обсудил с послом Саудовской Аравии взаимоотношения между странами
03 Ляшко дал совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса
04 Грозовые ливни: синоптики рассказали, когда в Украине резко ухудшится погода
05 Давным давно, в далекой вселенной: умирающая звезда стала причиной массового вымирания в девонском периоде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Популярная туристическая страна среди украинцев будет требовать тест на COVID-19
Египет будет требовать от туристов тест на COVID-19
В ДТП в Киеве погиб лось, которого уже несколько дней видели гулявшим по улицам столицы
В Киеве в результате ДТП погиб лось: видео
В Киеве второй день подряд заболеваемость COVID-19 держится на высоком уровне
В Киеве второй день подряд более 200 случаев COVID-19
20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь