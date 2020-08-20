У Xiaomi Mi 10 Ultra появился конкурент: Realme готовит к выходу новый флагман

Компания Realme готовит к выходу не только смартфоны Realme X7 и Realme X7 Pro, но и флагманскую модель - Realme X7 Pro Ultra.

Китайский инсайдер Ice Universe в социальной сети Weibo показал схематическое изображение и некоторые характеристики будущей новинки.

Согласно утечке, гаджет получит Super AMOLED-дисплей с вырезом для фронтальной камеры на 32 Мп и частотой обновления картинки 120 Гц. Под капотом "спрячут" топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865+.

Также обещают, что аппарат получит аккумулятор на 4500 мАч со сверхбыстрой зарядкой SuperDart Flash Charge на 125 Вт. Новинку оснастят квадро-камерой с главным сенсором на 64 Мп.

Поставляться Realme X7 Pro Ultra будет с Android 10 и фирменной оболочкой Realme UI.

Анонс Realme X7 Pro Ultra, вероятно, состоится вместе с Realme X7 и Realme X7 Pro на презентации 1 сентября.