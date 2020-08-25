Для тех, кто ищет смысл жизни: ИИ научили философствовать на разные темы

Новая модель искусственного интеллекта может имитировать философа - она может поразмышлять на заданную тему или ответить на конкретный вопрос.

Исследователь из Канады опубликовал модель ИИ, она может размышлять на любые темы, которые ей задает пользователь. ИИ использует генератор текстов в OpenAI GPT-3, чтобы проанализировать текст и дать ответ на него или просто развить мысль для дальнейшего размышления.

Систему представил ванкуверский программист Мурат Айфер, он описывает систему как эксперимент в области "оперативной инженерии". Айфер признает, что ИИ вряд ли будет генерировать гениальные идеи. Вместо этого он "просто имитирует наличие знаний", что означает, что иногда он будет давать противоречивые ответы на одинаковые вопросы.

"Любой из вас теперь может проверить, может ли модель философа на основе ИИ дать ответ на ваш экзистенциальный вопрос. Проверить можно даже несколько раз — если однажды он решит не отвечать на чувствительный вопрос, в следующий раз результат может быть совсем другим", — отмечает Айфер.

Журналисты обнаружили, что ИИ отказывается отвечать на некоторые вопросы, причем они так и не смогли выяснить почему. Возможно, модель игнорирует частые философские темы, а также отказывается отвечать пользователю, если он затрагивает абсурдные, противоречивые или оскорбительные темы.

Айфер планирует добавить в систему больше философских школ и идей, а также научить модель большему количеству слов и выражений. Он представит ИИ в виде игровой модели.