Новинка от Poco: компания готовит к выходу оригинальный смартфон

Суббренд Xiaomi Poco готовит к выходу новый, оригинальный смартфон, который станет первой моделью не клоном уже выпущенного устройства.

Новинка от Poco уже прошла сертификацию в нескольких ведомствах. В документации смартфон проходит под номером M2007J20CG.

К сожалению, его коммерческое название не указано, но ожидается, что это будет Poco X3, преемник Poco X2.

В сертификационных документах даже есть изображение тыльной панели: основная камера выполнена в виде прямоугольного блока с закругленными краями, сама поверхность панели структурирована, а внизу виден довольно крупный логотип Poco. Это не похоже ни на один из существующих смартфонов Xiaomi.

Также благодаря сертификации известно, что Poco X3 получит 64 Мп камеру (разрешение остальных датчиков неизвестно), MIUI 12, NFC и аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Когда Poco X3 представят официально — пока неизвестно.