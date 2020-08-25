Посреди сезона: в Call of Duty Modern Warfare добавили новые режимы

Infinity Ward выпустили крупное обновление пятого сезона для Call of Duty: Modern Warfare.

Геймеры получат новое оружие, а также пару режимов для мультиплеера и королевской битвы Warzone.

Список доступного оружия пополнится пулеметом FiNN LMG, который можно получить выполнив задание или купив в магазине. По словам разработчиков, это легкий пулемет с улучшенной стабильностью стрельбы, который почти стирает грань между пулеметами и штурмовыми винтовками.

Обновление добавит в Warzone новый режим под названием King Slayer. Разработчики описывают его, как более масштабный бой на смерть. Только теперь кольцо не сужается, а перемещается по полю, меняя локации для битвы.

В мультиплеере появится альтернативный режим "Наземной войны" — Ground War Reinforce. Масштаб карты сохраняется, но теперь флаги расставлены один за другим по центру. Для победы нужно захватить все три. После смерти игрок не возрождается сразу, а вынужден подождать, пока союзник не захватит новый флаг.

Из прочего в режим "Перестрелка" добавят карту Stadium, а к бойцам присоединится оперативник Morte (Смерть).