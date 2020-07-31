Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске
Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске
Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"

"Call of Duty: Modern Warfare": в новом трейлере разработчики представили группировку "Тень" (Видео)

"Call of Duty: Modern Warfare": в новом трейлере разработчики представили группировку "Тень" (Видео)
11:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В пятом сезоне "Call of Duty: Warzone" и "Modern Warfare" появится новая фракция.

Пятый сезон "Call of Duty: Modern Warfare" стартует уже в августе. Activision объявила точную дату и представила третью сторону конфликта.

В битву вступает новая группировка, именуемая "Тень".

Операция в Бердянске пошла под откос, и вражеские силы проникли на территорию. Теперь за дело берется группировка "Тень", состоящая из высококвалифицированных бойцов с опытом, которые действуют вне правил Перемирия.

  • Маркус "Lerch" Ортега - лидер группировки и бывший "Шакал". Известен на поле боя своим энтузиазмом и успехами в уничтожении врагов.

  • Великан (Velikan) - тень из теней. Оперативник, облаченный в цельную броню, и скрывающий свою личность. Те, кто его знают, никогда не говорят о нем плохо то ли из-за страха, то ли уважения.

  • Розлин "Roze" Хелмс - бросив Вооруженные силы, а потом и "Шакалов", она присоединилась к "Тени", где успешно доказала свою ценность.

Карантин не помешал: за два дня Pokémon GO Fest 2020 игроки потратили $17 миллионов

Новый сезон стартует уже 5 августа, а больше подробностей об обновлении геймеры получат ближе к началу.

Напомним, что в июне Activision и Infinity Ward запустили четвертый сезон "Call of Duty: Modern Warfare". Разработчики предупредили, что обновление четвертого сезона было большим, но в итоге сделает саму игру легче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Трейлер, Call of Duty, Activision, Call of Duty: Modern Warfare.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
03 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
04 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
05 Самый простой и наиболее действенный способ продлить жизнь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
У президента Бразилии, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили &quot;плесень&quot;
У президента Бразилии в легких обнаружили "плесень"
Ушла из жизни актриса сериала &quot;Крепостная&quot;
Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь