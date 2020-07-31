"Call of Duty: Modern Warfare": в новом трейлере разработчики представили группировку "Тень" (Видео)

В пятом сезоне "Call of Duty: Warzone" и "Modern Warfare" появится новая фракция.

Пятый сезон "Call of Duty: Modern Warfare" стартует уже в августе. Activision объявила точную дату и представила третью сторону конфликта.

В битву вступает новая группировка, именуемая "Тень".

Операция в Бердянске пошла под откос, и вражеские силы проникли на территорию. Теперь за дело берется группировка "Тень", состоящая из высококвалифицированных бойцов с опытом, которые действуют вне правил Перемирия.

Маркус "Lerch" Ортега - лидер группировки и бывший "Шакал". Известен на поле боя своим энтузиазмом и успехами в уничтожении врагов.

Великан (Velikan) - тень из теней. Оперативник, облаченный в цельную броню, и скрывающий свою личность. Те, кто его знают, никогда не говорят о нем плохо то ли из-за страха, то ли уважения.

Розлин "Roze" Хелмс - бросив Вооруженные силы, а потом и "Шакалов", она присоединилась к "Тени", где успешно доказала свою ценность.

Новый сезон стартует уже 5 августа, а больше подробностей об обновлении геймеры получат ближе к началу.

Напомним, что в июне Activision и Infinity Ward запустили четвертый сезон "Call of Duty: Modern Warfare". Разработчики предупредили, что обновление четвертого сезона было большим, но в итоге сделает саму игру легче.