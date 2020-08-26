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Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули "под капот" новых флагманов Samsung

Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули "под капот" новых флагманов Samsung
Обновлено 04:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер
Специалисты iFixit оценили новые флагманы Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra на ремонтопригодность, а заодно и выяснили почему некоторые из них перегреваются.

При разборке попутно выяснилась интересная деталь, связанная с системой охлаждения. Многие пользователи жаловались, что смартфоны перегреваются, например, при запуске игр и съёмке 8K-видео. Скорее всего, это связано с использованием многослойной графитовой термопрокладкой вместо испарительных камер и медных тепловых трубок, которые применялись в предыдущих моделях.

Однако такая система охлаждения есть не у всех устройств, у некоторых по-прежнему используются медные компоненты. Получается, модель смартфона одна и та же, а "начинка" разная. С чем это связано — непонятно, представители Samsung пока не прокомментировали эту информацию.

Также по результатам разборки специалисты iFixit выяснили, что в Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra достаточно много клея, что усложняет ремонт. Многие компоненты модульные, в том числе и порт для зарядки, поэтому их замена не будет сложной. А вот про аккумулятор, увы, этого не скажешь, здесь процесс будет нелегким. То же можно сказать и о дисплее: его ремонт будет сложным и дорогим.

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В результате оба флагмана получили за ремонтопригодность по 3 балла из 10, то есть их ремонт будет непростой задачей.

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Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Galaxy Note 20.

Автор:

Телеграф
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