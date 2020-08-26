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Официально: ASUS представила новые флагманы Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro
Официально: ASUS представила новые флагманы Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro

Официально: ASUS представила новые флагманы Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro

Официально: ASUS представила новые флагманы Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro
14:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Сегодня, как и ожидалось, компания ASUS официально представила свои новые флагманы Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro.

Как и у Zenfone 6, здесь используется камера-перевертыш, которую можно использовать в качестве и основной, и фронтальной. Она состоит из трех модулей, которые у Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro практически одинаковые: 64 Мп датчик Sony IMX686 (f/1.8), 12 Мп широкоугольная камера (f/2.2) с углом обзора 113 градусов и 8 Мп телефото модуль, обеспечивающий 3-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой зум. Разница лишь в том, что основной датчик и «телевик» Zenfone 7 Pro поддерживают оптическую стабиизацию, а в Zenfone 7 — нет.

По словам производителя, откидная камера выдерживает нагрузку 35 кг и 200 000 циклов. Кроме того, моторчик механизма стал на 40% меньше и вдвое мощнее.

На самом деле, Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro практически одинаковые, есть лишь некоторые различия в «начинке». Так, у младшей модели процессор Snapdragon 865, 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а у старшей — Snapdragon 865+ и 8/256 ГБ памяти.

В остальном характеристики одинаковые: 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400×1080, частотой обновления 90 Гц и частотой считывания сенсора 200 Гц, а также поддержкой HDR10+, боковой сканер отпечатков пальцев, стеклянный корпус, стереодинамики и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 30 Вт и реверсивной зарядки. Не забыли и об NFC.

Пока цены озвучены только для тайваньского рынка Zenfone 7 с 8 ГБ оценили в €600, Zenfone 7 Pro — €800. Глобальная презентация, на которой озвучат цены для международного рынка, пройдет позже.

Самый быстрый: ASUS представила новый игровой монитор

Кстати, в комплекте со смартфонами идет специальный чехол с учетом необычной конструкции.

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Смартфоны, Технологии, Asus, Техно.

Автор:

Телеграф
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