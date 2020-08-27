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"Я художник, я так вижу": дизайнер собрал камеру из тысяч трубочек для кофе, но не знает зачем

"Я художник, я так вижу": дизайнер собрал камеру из тысяч трубочек для кофе, но не знает зачем
Обновлено 02:07 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: medium.com
Американский дизайнер собрал фотокамеру из тысяч трубочек для кофе. По его словам, создание устройства заняло более двух лет.

Американский дизайнер Адриан Ханфт представил камеру, которая умеет фотографировать с помощью тысяч соломинок для кофе. Это четвертый прототип устройства, который он создал, работа над проектом заняла чуть больше двух лет. Создатель камеры признался, что не знает, зачем ее сделал.

Каждая из соломинок, объясняет Ханфт, "видит" разные точки света, и если положить перед ними светочувствительную бумагу, то она сможет записать свет от каждой из трубочек. Так должна была работать камера в теории, но на практике дизайнер посчитал, что работа со светочувствительной бумагой будет сложной.

Проблема с фотобумагой (или пленкой) заключается в том, что вы получаете только одну фотографию, прежде чем вернуться в темную комнату и увидеть, каким был кадр. Поэтому он создал светонепроницаемую коробку вокруг задней части соломинок с полупрозрачной поверхностью, на которую соломинки могли бы проецировать изображение.

"Как это работает? Представьте себе, что вы создали массив из соломинок, направленных в одном направлении. Каждая соломинка "увидит" другую точку света. В теории если вы положите кусок светочувствительной фотобумаги за соломинками, то сможете зафиксировать вы сможете записать свет от каждой соломинки", - говорит Адриан Ханфт.

Камера Адриана Ханфта

Первое устройство состояло из 250 трубочек, которые Хафт заказал на Amazon. Он убедился, что устройство может работать, и заказал еще десятки тысяч трубочек для работы над другими версиями камеры.

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Дизайнер отмечает, что "эксперимент продлился дольше, чем ожидалось". В финальном варианте устройства его размеры были 45,7 см в ширину, 50,8 см в высоту и 20,32 см в глубину. С задней стороны выступает светонепроницаемая оболочка для объектива длиной 60,96 см. Вес этой камеры более 18 кг.

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Гаджеты, Камера.

Автор:

Телеграф
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