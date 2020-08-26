Fitbit представил новую модель "умных" флагманских часов Sense (Фото)

Ассортимент компании Fitbit пополнился новыми смарт-часами под названием Sense.

Американская компания Fitbit представила умный часы Fitbit Sense. Об этом сообщает Wareable.

Благодаря нескольким новым сенсорам смарт-часы могут мониторить уровень стресса, температуру и частоту дыхания.

Само устройство имеет 4-сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Его разрешение 336х336 пикселей. Также умный часы поддерживают голосовых ассистентов Google Assistant и Alexa и GPS.

Батарея, которая быстро подзаряжается, работает в течение шести дней.

Стоимость одного экземпляра составляет 329,99 доллара, а продажи начнутся в конце осени.

Как сообщалось ранее, Fitbit планирует выпустит детские смарт-часы с поддержкой 4G.