Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 26 августа: Закрытие границ, новый глава Укрзализныци и карантин до ноября
Итоги 26 августа: Закрытие границ, новый глава Укрзализныци и карантин до ноября
США ввели санкции против институтов РФ, которые испытывают вакцину от COVID-19
США ввели санкции против институтов РФ, которые испытывают вакцину от COVID-19
Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси
Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси
Toyota представила обновленный Land Cruiser 70: внедорожнику исполняется 36 лет
Toyota представила обновленный Land Cruiser 70

Fitbit представил новую модель "умных" флагманских часов Sense (Фото)

Fitbit представил новую модель "умных" флагманских часов Sense (Фото)
22:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Ассортимент компании Fitbit пополнился новыми смарт-часами под названием Sense.

Американская компания Fitbit представила умный часы Fitbit Sense. Об этом сообщает Wareable.

Благодаря нескольким новым сенсорам смарт-часы могут мониторить уровень стресса, температуру и частоту дыхания.

Само устройство имеет 4-сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Его разрешение 336х336 пикселей. Также умный часы поддерживают голосовых ассистентов Google Assistant и Alexa и GPS.

Fitbit Sense

Самый быстрый: ASUS представила новый игровой монитор

Батарея, которая быстро подзаряжается, работает в течение шести дней.

Fitbit Sense

Стоимость одного экземпляра составляет 329,99 доллара, а продажи начнутся в конце осени.

Как сообщалось ранее, Fitbit планирует выпустит детские смарт-часы с поддержкой 4G.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Часы, Fitbit, Fitbit Sense.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 COVID-19 начал утихать в 5 украинских областях
04 Шторм в Шотландии: 50 тысяч норвежских лососей сбежали из рыбной фермы и это обеспокоило экологов
05 В Украине снова ужесточают карантин: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война
Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли
Бюджетникам повысили должностные оклады: как изменится зарплата с 1 сентября
Бюджетникам повысили должностные оклады
Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь