По всему миру: в работе Twitter случился сбой

В работе популярной социальной сети Twitter произошел сбой по всему миру. Причина не выявлена.

Как сообщает мониторинговый портал Downdetector, в ряде стран в работе социальной сети Twitter произошел сбой.

В частности о неисправности сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.

Отмечается, 69% пользователей жалуется на сбои в работе сайта, еще 21% - испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad и 9% - с входом в социальную сеть.

Причина неполадок на данный момент еще не установлена.

Как сообщалось ранее, полиция штата Флорида задержала 17-летнего подростка Грэма Кларка, которого обвиняют во взломе аккаунтов ряда знаменитостей и политических деятелей в соцсети Twitter.