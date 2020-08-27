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По всему миру: в работе Twitter случился сбой

По всему миру: в работе Twitter случился сбой
Обновлено 08:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В работе популярной социальной сети Twitter произошел сбой по всему миру. Причина не выявлена.

Как сообщает мониторинговый портал Downdetector, в ряде стран в работе социальной сети Twitter произошел сбой.

В частности о неисправности сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и России.

Отмечается, 69% пользователей жалуется на сбои в работе сайта, еще 21% - испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad и 9% - с входом в социальную сеть.

Twitter

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Причина неполадок на данный момент еще не установлена.

Как сообщалось ранее, полиция штата Флорида задержала 17-летнего подростка Грэма Кларка, которого обвиняют во взломе аккаунтов ряда знаменитостей и политических деятелей в соцсети Twitter.

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Сбои, Twitter.

Автор:

Телеграф
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