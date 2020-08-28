Тройная камера и поддержка 5G: флагманский Sony Xperia 5 II показали на видео

Официальная презентация смартфона запланирована на 17 сентября.

Компания Sony готовит к выпуску свой новый флагман - Xperia 5 II. И хоть до презентации еще несколько недель, ресурс AndroidHeadlines уже показал смартфон на видео и раскрыл его характеристики.

Итак, Xperia 5 II унаследовал фирменный стиль Sony: вытянутый прямоугольный дисплей, небольшие рамки сверху и снизу.

У него будет 6,1-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+, поддержкой HDR, соотношением сторон 21:9, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц.

Используется топовый процессор Snapdragon 865 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, есть слот для карты памяти microSD. Также сообщают об аккумуляторе емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой и 3,5 мм разъеме для наушников. Габариты устройства 158×68×8 мм.

Основная камера получит три датчика по 12 Мп каждый: широкоугольный с углом обзора 82 градуса (f/1,7), телефото с 3-кратным зумом (f/2,4) и ультраширокоугольный с угло охвата 124 градуса (f/2,2). Заявлена поддержка записи видео 4K HDR на скорости до 120 к/с, а также оптическая и цифровая стабилизация изображения для видео.

Обычно Sony представляет новинки на выставке IFA, но в этом году Sony Xperia 5 II анонсируют позже - 17 сентября. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Sony на сайте YouTube.

Как сообщалось ранее, по сети "гуляет" рекламный ролик долгожданных наушников Sony WH-1000XM4, раскрывающий детали новинки.