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СМИ: известна дата релиза PlayStation 5 и Xbox Series X

СМИ: известна дата релиза PlayStation 5 и Xbox Series X
20:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Инсайдеры сообщили вероятную дату нового поколения PlayStation и Xbox.

Microsoft и Sony не спешат объявить дату старта продаж своих Xbox Series X и PlayStation 5. Обе компании установили абстрактный период новогодних праздников, но до конкретики так и не добрались. Журналисты VGC, видимо, устали ждать, и решили узнать у собственных источников, когда же ждать консоли нового поколения.

По словам инсайдеров, PlayStation 5 выйдет уже 13 ноября. Подразделение в Великобритании даже выделило большой маркетинговый бюджет, который планируется потратить за семь дней начиная с пятницы.

Все же ритейлеры, разработчики и источники VGC уверены, что Xbox Series X появится на прилавках раньше — в первую неделю ноября. Издание отмечает, что старт продаж может проскользнуть на вторую неделю, но все же приставка появится в продаже раньше PlayStation 5.

Предположительно, Sony подбирала дату выхода, чтобы запустить новое поколение вместе с релизом Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed: Valhalla и Cyberpunk 2077.

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Также стоит учитывать, что консоли охватывают мировые полки магазинов постепенно. Например, японским геймерам пришлось ждать PlayStation 4 на три месяца дольше, чем европейцам, которые в свою очередь получили приставку на две недели позже, чем пользователи в Северной Америке. Ко всему компаниям придется бороться с логистическими проблемами, вызванными COVID-19.

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PlayStation, Технологии, Xbox, Техно.

Автор:

Телеграф
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