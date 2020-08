Пока не факт: Ubisoft готовит ремейк Prince of Persia для PlayStation 4 и Nintendo Switch

Компания Ubisoft не спешит выпускать новую "Prince of Persia" для современных консолей и PC. В этом году студия немного "подразнила" фанатов VR-квестом Prince of Persia: The Dagger of Time, но на этом сюрпризы закончились. А судя по новой утечке, Ubisoft все же порадует игроков на PlayStation 4 и Nintendo Switch.

На сайте торговой сети MAX внимательные игроки заметили страницу - Prince of Persia Remake. Если верить описанию, то релиз стостоится в ноябре текущего года на платформах PS4 и Switch.

Hey psss...

Prince of Persia REMAKE listings have appeared online.

For now the game is listed for Nintendo Switch and PS4 with an estimate release date of November 2020.

https://t.co/9EyyVmZ13K pic.twitter.com/Q9lGARf4Hl

— Ken Xyro (@KenXyro) August 19, 2020