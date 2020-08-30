Популярная модель Xiaomi смогла пережить падение с 8 этажа

Xiaomi Redmi Note 8 выжил и продолжил работать после падения с огромной высоты в бассейн.

Владелец одной из самых популярной бюджетной модели Xiaomi - Redmi Note 8 рассказал об интересном случае, приключившемся с его гаджетом.

Пользователь рассказал, что нечаянно уронил с 8-этажного здания. Кроме того, гаджет влетел прямиком в бассейн.

Мужчина уже настроился попрощаться со своим смартфоном, однако после всего случившегося неожиданно для всех Redmi Note 8 продолжал работать.

Конечно, вид у гаджета оставляет желать лучшего: экран весь покрыт трещинами, задняя панель заклеена скотчем, корпус выгнулся, в камеру попала вода. Но при этом он продолжает работать: сенсорный дисплей отвечает на касания, аккумулятор заряжается.

Эта историю передали главе Xiaomi Лэй Цзюню (Lei Jun), который в очередной раз указал на высокий уровень качества Redmi Note 8.