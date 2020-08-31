СМИ: Electronic Arts перевыпустит трилогию Mass Effect

Electronic Arts планирует обновить трилогию Mass Effect, и порадует фанатов вселенной уже в октябре.

Если верить журналисту GamesBeat Джеффу Граббу, который уже не первый раз раскрывает планы разработчиков до официального анонса, то EA планирует переиздать трилогию Mass Effect в октябре, но планы могут измениться из-за коронавируса.

"С прошлой недели и до сегодня я точно знаю, что план состоял в том, чтобы объявить об этом (ремастере Mass Effect, — ред.) в начале октября, а релиз — в конце октября. Так что хорошие новости. Могут быть и плохие новости. Это 2020 год и, возможно, дата релиза может проскользнуть дальше", — говорит Грабб.

Журналист также уточнил, что фанатам стоит ждать не ремейк, а по большей части улучшенные версии.

По словам источника, попросят за ремастер трилогии Mass Effect около $60, но пока не известно, позволят ли купить каждую часть отдельно, как это сделала 2K с Mafia.