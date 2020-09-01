И еще 60 спутников Starlink: в SpaceX анонсировали новый запуск Falcon 9

Компания SpaceX планирует в четверг запустить ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников Starlink.

Запуск планируется осуществить 3 сентября в 8:46 по времени Восточного побережья США (в 15:46 по Киеву) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже двенадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 18 августа. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 653 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.