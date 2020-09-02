О прокрастинации можно забыть: новые очки помогут более эффективно распоряжаться рабочим временем

Новые умные очки на основе технологии искусственного интеллекта помогут более эффективно контролировать рабочий процесс и бороться с прокрастинацией.

Стартап Auctify представил умные очки на основе ИИ, они контролируют то, как пользователь тратит свое рабочее время. В устройстве Specs используется камера, а также модель, которая распознает все, на что она направлена — ноутбук, книга или другой человек. Компьютерное зрение автоматически определяет к какому виду активности это можно отнести. Данные можно увидеть в специальном приложении.

Там пользователь может посмотреть расширенные данные о своей эффективности — очки автоматически определяют какое количество времени в день пользователь потратил впустую. В очках есть и другой режим — "сеансы фокусировки", если пользователь хочет сконцентрироваться на конкретной задаче. В третьем режиме Specs предупреждает пользователя, когда он отвлекается и пытается привлечь его внимание с помощью звуковых и световых подсказок.

Кроме отслеживания деятельности у Specs есть несколько дополнительных функций. Среди них — встроенный оксиметр крови, акселерометр и гироскоп. Они позволяют использовать очки как устройство для отслеживания фитнеса. Пользователь даже может встроить в очки свои линзы и использовать как замену обычных очков.

Основатель Auctify и технический директор компании Хишам Эль-Халаби отметил, что алгоритмы компании могут определять 20 видов деятельности: чтение, письмо, просмотр телефона, ноутбука, телевизора, тренировки в тренажерном зале, занятие йогой, приготовление пищи, игру на музыкальном инструменте, еду и общение с другими людьми. В будущем они добавят больше активностей, а пользователи смогут изменить то, как классифицируется каждое из этих занятий.