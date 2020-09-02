Официально: LG объявила дату анонса смартфона Wing

Компания LG, спустя несколько месяцев разных слухов и утечек, объявила дату анонса нового необычного смартфона под кодовым названием Wing.

Согласно официальному тизеру, анонс устройства состоится 14 сентября. Мероприятие пройдёт в 17:00 по киевскому времени.

Главной особенностью новинки будет двойной дисплей и T-образная конструкция. Первый экран основной, а второй — дополнительный. Он будет откидываться из нижней части устройства и, по слухам, получит диагональ 4 дюйма с соотношением 1:1.

Главному экрану, в свою очередь, приписывают панель на 6.8 дюймов. У него не будет вырезов и отверстий.

Под капот LG Wing должны установить процессор Qualcomm Snapdragon 765G или его улучшенную версию Snapdragon 768G. Также новинка получит 8/12 ГБ ОЗУ и несколько камер. Сколько будет стоить смартфон — неизвестно.