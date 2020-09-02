Новое дополнение к Past of Exile: Heist - трейлер (Видео)

Игроку сначала придется собрать команду и спланировать дело, а потом незаметно пробраться к цели.

Чтобы почувствовать себя грабителем теперь не обязательно заходить в GTA Online или PayDay, и свое видение представили разработчики Path of Exile.

В дополнении Heist в Past of Exile появится режим с ограблениями, где игроку сначала придется собрать команду и спланировать дело, а потом незаметно пробраться к цели. Для начала придется выбить из монстров специальный лут, который станет пропуском в Разбойничью гавань.

В новой локации игроки найдут сообщников с особыми навыками, которые помогу взломать замки, перебраться через препятствия, отбиваться от стражи и так далее. Членам по команде можно выдавать артефакты для улучшения способностей, а также тренировать их.

Во время самого ограбления придется действовать осторожно и по плану. Ошибка обернется тревогой и слетом всех стражников на место происшествия. Если персонажей поймают, то придется попрощаться с краденым. В случае удачи игрок заработает уникальные награды и артефакты.

Выйдет Past of Exile: Heist уже 18 сентября на PC, а 23 сентября доберется до PlayStation 4 и Xbox One.