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Bluetooth-клавиатуру распечатали на листе бумаги: она не нуждается во внешних источниках питания (Видео)

Bluetooth-клавиатуру распечатали на листе бумаги: она не нуждается во внешних источниках питания (Видео)
Обновлено 03:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот
Американские разработчики продолжают удивлять новыми идеями применения бумаги. Например, они продемонстрировали работу бумажной Bluetooth-клавиатуры, которую можно подключить к любому устройству.

Инженеры из Университета Пердью создали процесс печати, с помощью которого можно покрыть бумагу или картон молекулами с высоким содержанием фтора. Это делает материал достаточно прочным, чтобы напечатать на нем несколько электрических схем, не повреждая краску.

Как отмечаются в статье, опубликованном инженерами в издании Nano Energy, эти "трибоэлектрические области" затем могут поддерживать технологию беспроводной связи по Bluetooth. При этом бумага, напечатанная и обработанная таким образом, не нуждается во внешних батареях, так как она вырабатывает электричество при контакте с пальцем пользователя.

К примеру, ученые смогли создать клавиатуру из листа бумаги, которая также была покрыта специальным средством. Так пользователи смогли использовать бумажную клавиатуру, с помощью которого можно печатать на ноутбуке.

Это не первый раз, когда инженеры придумывают новые способы применения бумаги в электронике. Несколько месяцев назад исследователи Университета Миссури также создали бумагу и карандаш для медицинского использования, который может отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхание, уровень глюкозы, температуру тела и состав пота. В 2015 году исследователи из Университета штата Мичиган создали эластичный проводник из бумаги, вырезанной с использованием японского искусства киригами.

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Однако ученые из Университета Пердью представили уникальное устройство — оно не нуждается во внешних источниках питания, поэтому из него можно делать даже умную упаковку. Исследователи предупреждают, что пройдет еще несколько лет, пока обычные пользователи смогут распечатать себе бумажную Bluetooth-клавиатуру.

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Гаджеты, Бумага.

Автор:

Телеграф
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