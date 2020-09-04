Эксклюзив: в сети появились характеристики смартфона OnePlus 8T

Журналисты из Android Central раздобыли характеристики ещё неанонсированного смартфона OnePlus 8T.

Согласно источнику, новинка проходит под кодовым названием Kebab. Аппарат оснастят 6.55-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем, который, как и у OnePlus 8 Pro, будет поддерживать частоту обновления картинки 120 Гц.

Кроме этого, смартфону приписывают четыре камеры на задней стороне. Главный сенсор получит разрешение 48 Мп. Его будет дополнять ультраширокая камера на 16 Мп, макролинза на 5 Мп и 2-мегапиксельный датчик для портретных фотографий.

Под капотом OnePlus 8T установят новый чипсет Snapdragon 865+ в паре с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Поставляться новинка будет с последней версией ОС Android 11, а также с новой фирменной оболочкой OxygenOS 11.

Анонс OnePlus 8T должен состояться в конце этого или в начале следующей месяца. Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно.