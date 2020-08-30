OnePlus ищет самых креативных и талантливых для тестирования своих новых аксессуаров

Для этого надо снять интересный обзор своего аксессуара и опубликовать его на форуме.

Компания OnePlus объявила о наборе тестировщиков для своих новых, пока еще не анонсированных аксессуаров. Но ими смогут стать только самые талантливые и креативные.

Компании необходимо всего 5-10 человек, которые первыми будут получать прототипы новых аксессуаров, не меньше трех штук в год. Но чтобы попасть в их число, надо проявить свой талант и выиграть в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо снять обзор на свой аксессуар, будь то старый диктофон или новый геймпад, и опубликовать его на подфоруме "Аксессуары" с пометкой [Accessory Review Challenge]. Это должен быть новый контент, написанный вами, причем различного формата: видеоблог, gif, видео, изображения и т. д. Один участник - один обзор.

Работы принимаются до 15 сентября, после чего победители должны будут подписать соглашение о неразглашении.

Какие именно будут тестироваться аксессуары - пока неизвестно, но, похоже, OnePlus решила основательно расширить свой ассортимент.

Напомним, если верить инсайдерам, то компания OnePlus готовит бюджетный смартфон за $200.