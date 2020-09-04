"Попытка" номер три: LG выпустила еще одну версию смартфона Velvet

В июле компания представила 4G-версию аппарата на базе SoC Snapdragon 845, а сейчас корейский производитель анонсировал ещё одну модель устройства.

Новую версию показали в США. Её главным отличием стал процессор MediaTek Dimensity 1000C, который дебютировал вместе со смартфоном.

Он получил встроенный 5G-модем (работает в сетях sub-6GHz), графический ускоритель Mali-G57, а также четыре ядра Cortex-A77 и четыре ядра Cortex-A55. Все восемь работают с максимальной частотой 2.0 ГГц. Чипсет построен по 7-нанометровому техпроцессу.

Если говорить про другие спецификации новой версии LG Velvet, то они остались прежними: 6.8-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом, соотношением сторон 20.5:9 и разрешением 2460x1080 пикселей, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, камера на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, аккумулятор на 4300 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, а также защита от воды IP68 и ударов MIL-STD-810.

Эту модель LG Velvet будут продавать в США только у оператора T-Mobile. За новинку Вы отдадите - 588 долларов.