Скачать
Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Армия, церковь и волонтеры: кому украинцы доверяют больше всего
Армия, церковь и волонтеры: кому украинцы доверяют больше всего
Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
Лига наций: результаты всех матчей 3 сентября
Лига наций: результаты всех матчей 3 сентября
4 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
4 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

"Попытка" номер три: LG выпустила еще одну версию смартфона Velvet

"Попытка" номер три: LG выпустила еще одну версию смартфона Velvet
11:30 Сегодня Телеграф Смартфоны Фото: twitter.com
В июле компания представила 4G-версию аппарата на базе SoC Snapdragon 845, а сейчас корейский производитель анонсировал ещё одну модель устройства.

Новую версию показали в США. Её главным отличием стал процессор MediaTek Dimensity 1000C, который дебютировал вместе со смартфоном. 

Он получил встроенный 5G-модем (работает в сетях sub-6GHz), графический ускоритель Mali-G57, а также четыре ядра Cortex-A77 и четыре ядра Cortex-A55. Все восемь работают с максимальной частотой 2.0 ГГц. Чипсет построен по 7-нанометровому техпроцессу.

Если говорить про другие спецификации новой версии LG Velvet, то они остались прежними: 6.8-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом, соотношением сторон 20.5:9 и разрешением 2460x1080 пикселей, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, камера на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, аккумулятор на 4300 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, а также защита от воды IP68 и ударов MIL-STD-810.

Официально: LG объявила дату анонса смартфона Wing

Эту модель LG Velvet будут продавать в США только у оператора T-Mobile. За новинку Вы отдадите - 588 долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

LG, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
02 Новая вспышка коронавируса: в Украине выявили еще 2 732 больных
03 Селена Гомес откровенно рассказала о своем диагнозе: "Мне казалось, что я сумасшедшая"
04 Старость не за горами: привычки, которые выдают женскую зрелость
05 Изменение климата или уничтожение европейцами: появилась новая теория исчезновения населения острова Пасхи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, дожди и осенняя прохлада: какой будет погода в пятницу
Грозы, дожди и осенняя прохлада: какой будет погода в пятницу
Перед выходными Нацбанк ослабил гривну: свежий курс валют
Перед выходными Нацбанк ослабил гривну: свежий курс валют
На Донбассе &quot;тишина&quot; - противник огонь не открывал
На Донбассе "тишина" - противник огонь не открывал
Планетологи в шоке: Луна покрывается ржавчиной
Планетологи в шоке: Луна покрывается ржавчиной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь