Таких еще не было: компания Rollme создала смарт-часы на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

Китайский производитель Rollme готовит к запуску на рынок гаджетов целую линейку безрамочных часов под названием Hero.

Производитель решил выпустить не только обычную версию - Hero, а также еще и Pro-версию устройства, которое обещают представить уже в ближайшее врем.

Согласно официальному тизеру, эта модель первая на рынке получит новый процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Он дебютировал два месяца назад. SoC построен по 12-нанометровому техпроцессу FinFET.

Чип имеет четыре ядра Cortex-A53 c частотой 1.7 ГГц. Он поддерживает память LPDDR3 и может похвастаться сопроцессором QCC1110, который отвечает за возможности отслеживать пульс и сон.

Увы, это вся информация, которая есть о Rollme Hero Pro. Производитель пока не сообщает других подробностей о новинках. Вероятно, что новые часы выйдут на платформе Wear OS.