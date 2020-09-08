Выйдет в трех версиях: Samsung готовит новые планшеты

Корейский производитель решил выпустить преемник планшета Galaxy Tab Active 2.

Прошло почти три года с тех пор, как Samsung выпустила Galaxy Tab Active 2 , а компания еще не придумала его преемника. Однако вскоре это может измениться, поскольку в базе данных Bluetooth SIG появился новый планшет под названием Galaxy Tab Active 3, что означает, что компания может вскоре запустить его.

Устройство выйдет в трёх версиях с номерами SM-T570, SM-T575 и SM-T577. Модели будут отличаться накопителями, а также поддержкой LTE.

Планшет будет оснащен Bluetooth 5.0 для быстрого беспроводного подключения. Других подробностей о планшете в документах нет, но точно можно сказать, что он получит корпус с защитой от воды IP68 и ударов MIL-STD-810G.

Также устройство оснастят фирменным стилусом S Pen. Работать аппарат должен на фирменном чипе среднего уровня.

Похоже, что производитель начал разработку планшетов еще в мае 2020 года, поскольку в базе данных видны более ранние записи. Когда представят Galaxy Tab Active 3 — пока неизвестно.