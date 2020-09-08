Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза
В Украине число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза
Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
Лига наций: расписание трансляций матчей 8 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 8 сентября
8 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
8 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Выйдет в трех версиях: Samsung готовит новые планшеты

Выйдет в трех версиях: Samsung готовит новые планшеты
12:35 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Корейский производитель решил выпустить преемник планшета Galaxy Tab Active 2.

Прошло почти три года с тех пор, как Samsung выпустила Galaxy Tab Active 2 , а компания еще не придумала его преемника. Однако вскоре это может измениться, поскольку в базе данных Bluetooth SIG появился новый планшет под названием Galaxy Tab Active 3, что означает, что компания может вскоре запустить его.

Устройство выйдет в трёх версиях с номерами SM-T570, SM-T575 и SM-T577. Модели будут отличаться накопителями, а также поддержкой LTE.

Планшет будет оснащен Bluetooth 5.0 для быстрого беспроводного подключения. Других подробностей о планшете в документах нет, но точно можно сказать, что он получит корпус с защитой от воды IP68 и ударов MIL-STD-810G.

Также устройство оснастят фирменным стилусом S Pen. Работать аппарат должен на фирменном чипе среднего уровня.

Бюджетник Samsung Galaxy S10 Lite получил обновление One UI 2.5

Похоже, что производитель начал разработку планшетов еще в мае 2020 года, поскольку в базе данных видны более ранние записи. Когда представят Galaxy Tab Active 3 — пока неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Планшет, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы фрукты, которые могут серьезно навредить вашему организму
02 Кулеба: У нас с Россией две войны
03 Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
04 Новый "Чужой": Ридли Скотт рассказал о работе над очередным фильмом об инопланетных существах
05 Кулеба анонсировал открытие нового консульства Украины в Румынии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Белорусских оппозиционеров выдворили из страны, а Колесникову задержали
СМИ: Белорусских оппозиционеров выдворили из страны, а Колесникову задержали
&quot;Электронный&quot; коллапс: в Киеве произошел масштабный сбой в работе метро
"Электронный" коллапс: в Киеве произошел масштабный сбой в работе метро
Погода ухудшится: идет похолодание, в ряде областей пройдут дожди
Погода ухудшится: идет похолодание и дожди
Сразу после победы над COVID-19 Ольга Фреймут вернулась к подготовке к шоу &quot;Танці з зірками&quot;
Сразу после победы над COVID-19 Ольга Фреймут вернулась к подготовке к шоу "Танці з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь