Предназначена для новинок Mate 40: флагманы Huawei могут получить быструю зарядку

Поводом для слухов стал официальный тизер EMUI 11, в котором показаны новые анимации и есть упоминание быстрой зарядки.

На днях на конференции HDC 2020 компания Huawei анонсировала свою новую фирменную оболочку EMUI 11, но ничего не рассказала о флагманском семействе Mate 40. Несмотря на это, в сети появились новые подробности о смартфонах.

Поводом для слухов стал официальный тизер EMUI 11, в котором показаны новые анимации. И на одном из изображений можно рассмотреть надпись о быстрой зарядке мощностью 66 Вт.

У гаджетов Huawei пока такой быстрой зарядки нет, хотя конкуренты уже представили технологии на 100 Вт и даже больше. Например, у актуальных флагманов Huawei P40 Pro зарядка «всего» на 40 Вт. Поэтому несложно догадаться, что зарядка мощностью 66 Вт предназначена для новинок Mate 40. Но, скорее всего, достанется она только старшим версиям.

Кстати, пару месяцев компания сертифицировала такую зарядку в ведомстве 3C.

Напомним, семейство Huawei Mate 40 должны представить этой осенью, но когда точно — неизвестно. Похоже, это будут последние флагманы с фирменными процессорам Kirin.