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Не один, а два: Huawei готовит к выходу линейку флагманских процессоров

Не один, а два: Huawei готовит к выходу линейку флагманских процессоров
17:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Ни для кого уже не секрет, что компания Huawei сейчас работает над своим новым топовым процессором Kirin 9000 для флагманов Mate 40. Как оказалось, это будет даже не один чип, а целая линейка.

По словам инсайдера Teme, китайский производитель выпустит сразу две версии чипсета: Kirin 9000 и Kirin 9000E. Предположительно, первый чип основной, а второй — его упрощённая версия.

Чем будут отличаться новинки, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что основной SoC получит увеличенную частоту ядер.

Кстати, в прошлом году компания Huawei также выпустила два флагманских процессора: Kirin 990 и Kirin 990 5G. Старшая версия отличалась встроенным модемом для сети пятого поколения и разогнанным CPU.

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Презентацию новых чипов должны были провести на выставке IFA в Берлине, но в последний момент анонс отменили. Новой даты пока нет, но, возможно, чипы покажут в рамках конференции HDC 2020, которая стартует 10 сентября.

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Все по теме:

Процессор, Huawei, Технологии, Техно, Kirin 9000.

Автор:

Телеграф
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