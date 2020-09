Не один, а два: Huawei готовит к выходу линейку флагманских процессоров

По словам инсайдера Teme, китайский производитель выпустит сразу две версии чипсета: Kirin 9000 и Kirin 9000E. Предположительно, первый чип основной, а второй — его упрощённая версия.

Чем будут отличаться новинки, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что основной SoC получит увеличенную частоту ядер.

Кстати, в прошлом году компания Huawei также выпустила два флагманских процессора: Kirin 990 и Kirin 990 5G. Старшая версия отличалась встроенным модемом для сети пятого поколения и разогнанным CPU.

I don't have any specs but I guess 9kE is close to the Kirin 990 5G with more power. and 9K is fully upgraded.

