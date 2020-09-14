Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших
Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших
Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6
Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6

Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro: в сеть "слили" характеристики смартфонов

Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro: в сеть "слили" характеристики смартфонов
08:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
На днях флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro "засветились" на сайте Amazon, а сейчас издание MuyComputer опубликовало подробные спецификации новинок.

Согласно утечке, оба аппарата будут работать на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Младшая модель получит модификацию с 6 ГБ ОЗУ, а старшая — 8 ГБ ОЗУ. Обе модели будут иметь накопители на 128 или 256 ГБ.

Новинки оснастят LCD-дисплеями с диагональю 6.67 дюймов, разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Ждать подэкранный сканер не стоит. Его установят на боковой стороне.

Если говорить про камеры, то всего их будет четыре. Три основные на 108/64 Мп + 20 Мп (ширик) + 12 Мп (телеобъектив) и одна фронтальная. За автономность устройств должен отвечать аккумулятор на 5000 мАч. Из коробки новинки получат ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.

 POCO X3 NFC: компания Xiaomi представила новый смартфон с чипом Snapdragon 732G и квадро-камерой (Фото)

Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro должны анонсировать уже в этом месяце. Стоить новинки в Европе будут от 500 евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье
02 Добыча нефти может быть более экологичной: ученые создали новую наножидкость
03 Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
04 По кому скучает принц Гарри: с кем из королевской семьи у него самая крепкая связь
05 Водоснабжение Крыма: в Представительстве президента при АРК напомнили об обязанностях РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии
Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии
Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Боевики трижды нарушили &quot;тишину&quot; на Донбассе
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе
Ольга Фреймут нагрубила судье шоу &quot;Танці з зірками&quot;
Ольга Фреймут нагрубила судье шоу "Танці з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь