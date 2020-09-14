Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro: в сеть "слили" характеристики смартфонов

На днях флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro "засветились" на сайте Amazon, а сейчас издание MuyComputer опубликовало подробные спецификации новинок.

Согласно утечке, оба аппарата будут работать на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Младшая модель получит модификацию с 6 ГБ ОЗУ, а старшая — 8 ГБ ОЗУ. Обе модели будут иметь накопители на 128 или 256 ГБ.

Новинки оснастят LCD-дисплеями с диагональю 6.67 дюймов, разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Ждать подэкранный сканер не стоит. Его установят на боковой стороне.

Если говорить про камеры, то всего их будет четыре. Три основные на 108/64 Мп + 20 Мп (ширик) + 12 Мп (телеобъектив) и одна фронтальная. За автономность устройств должен отвечать аккумулятор на 5000 мАч. Из коробки новинки получат ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.

Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro должны анонсировать уже в этом месяце. Стоить новинки в Европе будут от 500 евро.