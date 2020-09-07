POCO X3 NFC: компания Xiaomi представила новый смартфон с чипом Snapdragon 732G и квадро-камерой (Фото)

Компания POCO провела онлайн-презентацию нового среднебюджетного смартфона под слоганом Exactly What You Need (с англ. то, что тебе действительно надо).

Смартфон назвали POCO X3 NFC и он, в отличие от последних устройств компании, стал полностью новым устройством, а не переименованной моделью Xiaomi или Redmi.

Аппарат получил пластиковый корпус с алюминиевой рамкой и защитой от воды IP54. Также его оснастили стереодинамиками с Hi-Fi-звучанием, новым вибромоторчиком, разъемом для наушников, NFC-модулем, ИК-датчиком для управления техникой, Bluetooth 5.1, боковым сканером отпечатков пальцев и гибридным слотом для двух SIM или SIM + microSD. На передней стороне устройства разместили 6.67-дюймовую IPS-панель с разрешением FHD+, частотой обновления картинки 120 Гц, вырезом для фронтальной камеры на 20 Мп и поддержкой HDR10.

Под капотом гаджета трудится новый процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Это восьмиядерный игровой чипсет без 5G-модема. SoC работает в паре с 6 ГБ ОЗУ, системой охлаждения LiquidCool Technology 1.0 Plus и игровым режимом Game Turbo 3.0. Встроенный накопитель в устройстве на 64 или 128 ГБ. Питается вся эта мощность от аккумулятора на 5160 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку на 33 Вт (блок питания идёт в комплекте с устройством).

Основная камера в POCO X3 с четырьмя модулями. Главный сенсор - Sony IMX682 на 64 Мп. Его дополняет "ширик" на 13 Мп с углом охвата 119 градусов, макро камера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Поставляется аппарат с предустановленной оболочкой MIUI 12 и фирменным лаунчером POCO.

Продажи смартфона в Европе стартуют 8 сентября.

Первые покупатели смогут приобрести новинку по специальной цене: 6/64 ГБ за 199 евро, а 6/128 ГБ - 249 евро. Потом аппарат будет стоить 229 и 269 евро соответственно.