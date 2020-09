POCO X3 NFC: компания Xiaomi представила новый смартфон с чипом Snapdragon 732G и квадро-камерой (Фото)

Компания POCO провела онлайн-презентацию нового среднебюджетного смартфона под слоганом Exactly What You Need (с англ. то, что тебе действительно надо).