OPPO представила ColorOS 11: какие смартфоны получат оболочку

Компания OPPO провела глобальную презентацию новой оболочки — ColorOS 11.

Новая оболочка основана на операционной системе Android 11 и содержит все её основные особенности. Кроме этого, прошивка получила обновлённый интерфейс и множество фирменных изменений. Например, в ColorOS 11 добавили возможность настраивать и создавать свои заставки Always-On Display, обои, шрифты и иконки.

Кроме этого, в систему установили обновлённую тёмную тему с тремя оттенками чёрного цвета, а также функции Three-Finger Translate и Flexdrop. Первая позволяет с помощью трёх пальцев создавать скриншот и сразу же отправлять его в Google Lens для перевода текста, а вторая — улучшает многозадачность. Например, можно одновременно читать текст и смотреть видео в отдельном окне. Ещё с ColorOS 11 пользователи смогут быстро переключаться между разными устройствами в системе умного дома, управляя ими через специальное меню.

Также в ColorOS 11 стоит отметить новый режим энергосбережения Super Power Saving Mode, который позволяет выбирать шесть самых важных приложений для работы при низкой зарядке устройства и функцию Battery Guard. Она защищает батарею в условиях нестабильного напряжения. Ещё Battery Guard во время ночной зарядки восполняет заряд телефона до 80% и как только пользователь просыпается, возобновляет процесс.

Кто обновится

OPPO выпустит ColorOS 11 для 28 моделей смартфонов, включая серии Find, Reno, F, K и A. Протестировать оболочку можно будет уже с сегодняшнего дня. Это смогут сделать владельцы флагманов OPPO Find X2 Pro и OPPO Find X2 Pro в Индии, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах, а также в Египте.

Когда выйдет стабильный релиз

Западная Европа

Декабрь 2020 года: OPPO Find X2 Pro и OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Первый квартал 2021 года: OPPO Find X2 Neo и OPPO Find X2 Lite

Модели, которые обновятся позже: OPPO Find X2, OPPO A72, OPPO A52, OPPO A91, OPPO Reno 2Z, OPPO Reno Z, OPPO Reno 2, OPPO Reno 10x Zoom, OPPO Reno, OPPO Reno, OPPO A5 2020 и OPPO Reno A9 2020

Восточная Европа

Ноябрь 2020 года: OPPO Find X2

Первый квартал 2021 года: OPPO Reno 3 Pro и OPPO Reno 3

Модели, которые обновятся позже: OPPO Reno 2Z, OPPO Reno Z, OPPO Reno 2, OPPO Reno 10x Zoom, OPPO Reno, OPPO A72, OPPO A52, OPPO A91, OPPO A5 2020 и OPPO A9 2020