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Две популярных модели OnePlus получили свежее обновление

Две популярных модели OnePlus получили свежее обновление
09:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили OxygenOS 11 Open Beta 1 с Android 11 на борту.

После релиза стабильной версии Android 11, компания OnePlus анонсировала открытое бета-тестирование прошивки для своих актуальных флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro .

Прошивка вышла с номером сборки Open Beta 1. Она содержит все основные особенности это версии зеленого работа, а также новую фирменную оболочку OxygenOS 11 с множеством полезных изменений. Например, разработчики обновили интерфейс, который теперь оптимизирован для работы одной рукой.

Также в ПО добавили обновленные иконки приложений, долгожданный режим Always-on display с разными виджетами часов, два новых системных шрифта, режим Zen Mode 2.0 с тремя темами и возможностью приглашать друзей или семью к совместной цифровой детоксикации и многое другое.

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Протестировать прошивку может любой желающий. Для этого надо скачать архив на официальном форуме компании и установить его по инструкции. Все, кто ранее тестировали версию Android 11 Beta (Developer Preview) получат обновление по воздуху. Когда выйдет стабильные релиз системы — информации пока нет.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили Android 11 Developer Preview 3 с новой оболочкой OxygenOS 11.

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Все по теме:

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Android 11, OxygenOS 11.

Автор:

Телеграф
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