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Владельцы двух популярных моделей OnePlus могут протестировать OxygenOS 11

Владельцы двух популярных моделей OnePlus могут протестировать OxygenOS 11
08:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили Android 11 Developer Preview 3 с новой оболочкой OxygenOS 11.

После выпуска в Китае оболочки HydrogenOS 11, компания OnePlus решила презентовать ее глобальную версию, которая получила название OxygenOS 11.

Отмечается, что тестирование системы уже доступно для владельцев OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Прошивка основывается на Android 11 Developer Preview 3, ее размер почти 3 ГБ. В нее были добавлены все нововведения, представленные вместе с HydrogenOS 11. Таким образом, это новый интерфейс, который оптимизировали для управления одной рукой.

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Кроме того, прошивка пополнилась обновленными стандартными приложениями, новым системным шрифтом, режимом Zen Mode 2.0 с тремя темами и возможностью приглашать друзей или семью к совместной цифровой детоксикации, а также долгожданной функцией Always-on display. Она выводит на выключенный экран виджеты часов и уведомления.

Установить тестовую прошивку доступно любому желающему. Для этого надо скачать нужный файл обновления, который монжно найти на форуме компании, и далее следовать инструкции. Стабильная версия ПО должна появиться осенью.

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Напомним, ранее разработчики OnePlus представили новую тестовую прошивку для нескольких моделей своих смартфонов, вышедших в прошлом году.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Обновление, Прошивка, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Android 11 Developer Preview 3, OxygenOS 11.

Автор:

Телеграф
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