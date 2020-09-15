Samsung работает над новой линейкой смартфонов: это будут недорогие камерофоны

Согласно индийскому изданию 91mobiles, Samsung готовит к выходу новую серию аппаратов под названием Galaxy F. Кстати, ранее такое название приписывали складным смартфонам компании.
По словам индустриального источника, это будут недорогие смартфоны с упором на камеру. Стоить такие устройства должны в районе 200-300 долларов США. Их планируют продавать только на онлайн-площадках.
Firmware development of Samsung Galaxy F41 (SM-F415F) started.https://t.co/IvZTb8QQLN pic.twitter.com/ur4k14kf8s
— the_tech_guy (@_the_tech_guy) September 15, 2020
По слухам, первым устройством новой линейки станет Galaxy F41. Аппарат проходит с номером модели SM-F415F. К сожалению, спецификаций новинки пока нет, но предположительно, они будут такие же, как у Galaxy M31.
Представить Galaxy F41 должны уже в конце этого или в начале следующего месяца.