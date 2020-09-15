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Samsung работает над новой линейкой смартфонов: это будут недорогие камерофоны

Samsung работает над новой линейкой смартфонов: это будут недорогие камерофоны
12:34 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Samsung на протяжении последних нескольких лет выпускает на рынок две недорогие линейки устройств: Galaxy M и Galaxy A. Сейчас появилась информация, что производитель скоро расширит этот список.

Согласно индийскому изданию 91mobiles, Samsung готовит к выходу новую серию аппаратов под названием Galaxy F. Кстати, ранее такое название приписывали складным смартфонам компании.

По словам индустриального источника, это будут недорогие смартфоны с упором на камеру. Стоить такие устройства должны в районе 200-300 долларов США. Их планируют продавать только на онлайн-площадках.

По слухам, первым устройством новой линейки станет Galaxy F41. Аппарат проходит с номером модели SM-F415F. К сожалению, спецификаций новинки пока нет, но предположительно, они будут такие же, как у Galaxy M31.

Уже точно: известна дата выхода Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Представить Galaxy F41 должны уже в конце этого или в начале следующего месяца.

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Samsung, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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