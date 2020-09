Уже точно: известна дата выхода Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Согласно официальному приглашению, мероприятие пройдёт в онлайн-формате 23 сентября. Посмотреть его можно будет в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, про Galaxy S20 Fan Edition уже почти всё известно. Аппарат станет самым дешёвым смартфоном линейки Galaxy S20 и выйдет на рынок в шести расцветках. Ему приписывают две версии: с фирменным чипом Exynos 990 и SoC Qualcomm Snapdragon 865. Первая будет поддерживать только 4G, а вторая — 4G и 5G-сети.

We asked. You answered. We delivered. Here's the Galaxy for every fan. Unpacked, September 23, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/3r3q5iZfnT

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) September 14, 2020