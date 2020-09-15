Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию

Во вторник, 15 сентября, в 20.00 по киевскому времени состоится долгожданная осенняя презентация Apple-2020, на которой нам расскажут о новых гаджетах. К сожалению, впервые в истории Apple менеджеры компании могут не представить новую линейку iPhone.

Сегодня компания Apple проведет свою традиционную осеннюю презентацию, которая в этом году будет проводиться со штаб-квартиры Apple Park в Купертино.

Где смотреть?

Посмотреть мероприятие можно будет на официальном YouTube-канале компании Apple, а также на нашем сайте ТЕЛЕГРАФ.

Что покажут?

Обычно в сентябре компания показывает новые iPhone, но в этом году, вероятно, этого не произойдет - по предварительным данным, Apple пришлось отложить выпуск нового поколения своих смартфонов из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что на презентации 15 сентября компания покажет только новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

Если же и правда состоится презентация линейки iPhone, то компания представить нам новые iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и, возможно, еще одну модель iPhone.

Название нынешней презентации звучит как Time Flies, то есть "Время летит", что косвенно указывает на то, что событие будет посвящено новым Apple Watch.