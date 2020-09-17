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Ответ Маску: австралийские ученые намерены "чипированием" вернуть слепым зрение

Ответ Маску: австралийские ученые намерены "чипированием" вернуть слепым зрение
Обновлено 01:48 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Австралийские ученые готовят к первым клиническим испытаниям устройство коркового зрения. В будущем с его помощью слепые смогут видеть.

Исследователи из Университета Монаша в Австралии разработали устройство, которое может помочь слепым и слабовидящим людям. Ученые разработали рамку, в которую встроили бионическую систему зрения Gennaris, а также устройство, которое может заменить им глаза.

Это первое устройство с чипом, которое предназначено для лечения слепоты. Изготовленный на заказ головной убор включает в себя камеру с беспроводным передатчиком и программное обеспечение для обработки зрения. Набор чипов размером 9×9 мм имплантируется в мозг.

Исследователи объяснили, что нарушение зрения — это одно из заболеваний, которое может прогрессировать до полной слепоты, если не лечить его. При этом вероятность того, что терапия не поможет, составляет около 20%. При этом их технология может повысить эффективность лечения в 2,5 раза.

Подключенная к устройству камера будет фиксировать все, что происходит вокруг. После этого камера отправляет изображение в зрительный процессор, где другие части технологии извлекают из нее данные, которые можно транслировать в чипы.

Затем данные поступают в сложную схему в каждом из имплантов, которые поместят в мозг человека, и преобразуется в схему электрических импульсов, которая стимулирует мозг с помощью микроэлектродов. Таким образом человек возвращает себе способность видеть. 

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У многих клинически слепых людей повреждены зрительные нервы. Они предотвращают передачу сигналов от сетчатки к "зрительному центру" мозга. Система бионического зрения Gennaris может обойти это повреждение, что позволяет лечить многие состояния, которые в настоящее время имеют ограничения в лечении, отмечают ученые.

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Все по теме:

Австралия, Зрение, Gennaris.

Автор:

Телеграф
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