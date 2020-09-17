Hogwarts Legacy: вселенная "Гарри Поттера" получит новую игру (Видео)

Warner Bros. анонсировала RPG по "Гарри Поттеру" - Hogwarts Legacy. Релиз состоится в 2021 году.

Проектом занимается Avalanche Software (не путать с авторами Just Cause).

Действие игры будет разворачиваться в 1800-х годах в знаменитой школе чародейства и волшебства – Хогвартсе.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычной способностью воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить – скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещей магии, которая может уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно будет настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать новые заклинания, открывать новых фантастических зверей, встречать союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

В игре будут как знакомые, так и новые локации, которые можно будет исследовать.

Релиз Hogwarts Legacy состоится в 2021 году. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.