Hogwarts Legacy: вселенная "Гарри Поттера" получит новую игру (Видео)

Проектом занимается Avalanche Software (не путать с авторами Just Cause).
Действие игры будет разворачиваться в 1800-х годах в знаменитой школе чародейства и волшебства – Хогвартсе.
Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычной способностью воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить – скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещей магии, которая может уничтожить весь волшебный мир.
В Hogwarts Legacy можно будет настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать новые заклинания, открывать новых фантастических зверей, встречать союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.
В игре будут как знакомые, так и новые локации, которые можно будет исследовать.
Релиз Hogwarts Legacy состоится в 2021 году. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.