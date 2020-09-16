Объявлены системные требования Mafia: Definitive Edition

Как сообщает портал Hungar 13, независимо от платформы, геймеры заметят насколько сильно похорошел Лост-Хэвен в ремейке первой Mafia. Разработчики воссоздали город с нуля, используя современные графические технологии, но его красота на ПК будет зависеть от мощности устройства.
Чтобы запустить Mafia: Definitive Edition с минимальными настройками графики, понадобится Core-i5 2550K, 6 ГБ ОЗУ и GeForce GTX 660. Разработчики же рекомендуют играть с Core-i7 3770, 16 ГБ "оперативки" и GeForce GTX 1080.
В любом случае игра запуститься только на 64-разрядной Windows 10, потребует DirectX 11, а также 50 ГБ свободного места на диске.
Минимальные требования Mafia: Definitive Edition
ОС: Windows 10 (64-разрядная)
Процессор: Intel Core-i5 2550K 3,4 ГГц или AMD FX-8120 3,1 ГГц
ОЗУ: 6 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870
DirectX: Версия 11
Место на диске: 50 ГБ
Рекомендуемые требования Mafia: Definitive Edition
ОС: Windows 10 (64-разрядная)
Процессор: Intel Core-i7 3770 3,4 ГГц или AMD FX-8350 4,2 ГГц
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5700
DirectX: Версия 11
Место на диске: 50 ГБ
Разработчики также предусмотрели подробные настройки графики, чтобы ПК-геймеры могли лучше оптимизировать игру на своем устройстве.
Так, среди настроек имеются:
Качество геометрической детализации
Растительность
Декали
Прямое освещение
Непрямое освещение
Качество теней
Качество отражений
Объемные эффекты
Сглаживание
Напомним, что Mafia: Definitive Edition выйдет уже 25 сентября.
Как сообщалось ранее, разработчики Mafia: Definitive Edition выложили 17-минутное геймплейное видео.