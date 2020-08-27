Разработчики Mafia: Definitive Edition выложили 17-минутное геймплейное видео

Ожидания от ремейка легендарной Mafia: The City of Lost Heaven колоссальны.

В сети появился новый ролик с превью и геймплеем Mafia: Definitive Edition. В 17-минутном ролике показаны некоторые миссии и локации.

Начать стоит с большого превью, которое сопровождается комментариями о разработке от президента Hangar 13 Хейдена Блэкмена.

По его словам, команда пыталась создать версию игры, которую представляли себе авторы оригинала, но были связаны техническими ограничениями времени. При этом, многие вещи были основаны на опыте Mafia 3.

Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября 2020 года на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Что известно об игре Mafia: Definitive Edition - читайте здесь.