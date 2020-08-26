В духе Pokemon Go: анонсирована мобильная игра The Witcher: Monster Slayer (Видео)

The Witcher: Monster Slayer позволит геймерам стать ведьмаками, которые сражаются с кровожадными монстрами из одноименной вселенной.

Мода на игры в стиле Pokemon Go уже успела пройти, забыться и понемногу начала возвращаться. Сначала вселенная Гарри Поттера обзавелась своим Wizards Unite, а теперь и CD Projekt Red подоспели с The Witcher: Monster Slayer.

The Witcher: Monster Slayer позволит геймерам стать ведьмаками, которые сражаются с кровожадными монстрами из одноименной вселенной. Как и Pokemon Go, игра использует дополненную реальность, так что химер придется искать на улицах своего города. Вряд ли они позволят себя поймать, потому придется вооружиться мечом и эликсирами и сражаться.

Битвы будут проходить от первого лица. По словам разработчиков, для успешной охоты придется тренировать своего бойца, готовить зелья и масла, создавать бомбы и использоваться правильную экипировку. Поверженных монстров позволят добавить в свою коллекцию… Точнее их головы.

Для фанатов отметим, что действия The Witcher: Monster Slayer разворачиваются до рождения Геральта из Ривии. По сюжету, мир только испытал на себе сопряжение сфер, которое породило монстров. На защиту людей пришли ведьмаки, и игрок станет одним из первых. По словам разработчиков, дело не ограничится ловлей монстров, и геймеры получат сюжетные квесты.

Выйдет The Witcher: Monster Slayer до конца 2020 года на Android и iOS, а разработчиков выступит Spokko, студия из семейства CD Projekt.

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