Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ситуация на Донбассе и протесты в Беларуси: Зеленский и Помпео поговорили по телефону
Ситуация на Донбассе и протесты в Беларуси: Зеленский и Помпео поговорили по телефону
Назначен новый руководитель "Укрзализныци": что известно
Назначен новый руководитель "Укрзализныци": что известно
Швейцарцы смогут прилететь в Украину на матч Лиги наций УЕФА, несмотря на запрет правительства
Швейцарцы смогут прилететь в Украину на матч Лиги наций УЕФА, несмотря на запрет правительства
Spotify назвал самые популярные летние треки 2020 года
Spotify назвал самые популярные летние треки 2020 года

В духе Pokemon Go: анонсирована мобильная игра The Witcher: Monster Slayer (Видео)

В духе Pokemon Go: анонсирована мобильная игра The Witcher: Monster Slayer (Видео)
19:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
The Witcher: Monster Slayer позволит геймерам стать ведьмаками, которые сражаются с кровожадными монстрами из одноименной вселенной.

Мода на игры в стиле Pokemon Go уже успела пройти, забыться и понемногу начала возвращаться. Сначала вселенная Гарри Поттера обзавелась своим Wizards Unite, а теперь и CD Projekt Red подоспели с The Witcher: Monster Slayer.

The Witcher: Monster Slayer позволит геймерам стать ведьмаками, которые сражаются с кровожадными монстрами из одноименной вселенной. Как и Pokemon Go, игра использует дополненную реальность, так что химер придется искать на улицах своего города. Вряд ли они позволят себя поймать, потому придется вооружиться мечом и эликсирами и сражаться.

Битвы будут проходить от первого лица. По словам разработчиков, для успешной охоты придется тренировать своего бойца, готовить зелья и масла, создавать бомбы и использоваться правильную экипировку. Поверженных монстров позволят добавить в свою коллекцию… Точнее их головы.

Для фанатов отметим, что действия The Witcher: Monster Slayer разворачиваются до рождения Геральта из Ривии. По сюжету, мир только испытал на себе сопряжение сфер, которое породило монстров. На защиту людей пришли ведьмаки, и игрок станет одним из первых. По словам разработчиков, дело не ограничится ловлей монстров, и геймеры получат сюжетные квесты.

Можно сыграть за Коби Брайанта: "демка" NBA 2K21 стала доступна на консолях текущего поколения

Выйдет The Witcher: Monster Slayer до конца 2020 года на Android и iOS, а разработчиков выступит Spokko, студия из семейства CD Projekt.

Как сообщалось ранее, владельцы Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 получат бесплатную версию для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Также, на днях британский актер Генри Кавилл показал первое фото со съемок второго сезона сериала "Ведьмак".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игры, Ведьмак, CD Projekt, The Witcher: Monster Slayer.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 COVID-19 начал утихать в 5 украинских областях
04 Шторм в Шотландии: 50 тысяч норвежских лососей сбежали из рыбной фермы и это обеспокоило экологов
05 В Украине снова ужесточают карантин: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто подлежит обязательной самоизоляции: Кабмин расширил список
Кто подлежит обязательной самоизоляции: Кабмин расширил список
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли
Бюджетникам повысили должностные оклады: как изменится зарплата с 1 сентября
Бюджетникам повысили должностные оклады
Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь