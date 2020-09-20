Realme готовит к выходу еще одни "умные" часы

Компания Realme в ближайшее время представит "умные" часы Watch S Pro. Но, как оказалось, у них будет и младшая версия — Realme Watch S.

Часы уже прошли сертификацию Федеральной комиссии связи США (FCC) с кодовым обозначением RMA207. Схематическое изображение подтверждает, что у Realme Watch S будет круглый дисплей, две физические кнопки сбоку, а также датчик частоты сердечных сокращений и пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови, как у Watch S Pro.

Кроме того, сертификация указывает на аккумулятор емкостью 390 мАч и водозащиту по стандарту IP68.

А еще часы Realme Watch S были сертифицированы SIRIM Малайзии.

Скорее всего, Watch S и Watch S Pro представят вместе. Официальный анонс ожидается в октябре.