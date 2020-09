Смартфоны и не только: что еще представит компания Realme 21 сентября

Презентация Realme UI 2.0 пройдёт в Индии 21 сентября. То есть в следующий понедельник.

Кстати, в этот же день состоится анонс серии смартфонов Realme Narzo 20.

Are you ready to level up?

Presenting #SeamlessFun for Gen Z with #realmeUI 2.0 based on @Android 11, coming with the #Narzobyrealme series.

Launching #realmeNarzo20series at 12:30 PM, 21st September on all our official channels.

Know more: https://t.co/DTVJruHSYX pic.twitter.com/RBGP0jzueD

— realme (@realmemobiles) September 18, 2020