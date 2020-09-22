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Новые iPhone: Apple выбрала имена смартфонам линейки 2020 года

Новые iPhone: Apple выбрала имена смартфонам линейки 2020 года
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Китайский инсайдер L0vetodream рассказал, как будут называться новые смартфоны компании.

В этом году Apple планирует выпустить четыре модели смартфонов, которые войдут в линейку iPhone 12. Обычно Apple представляет новые iPhone в сентябре, но из-за коронавируса их анонс пришлось отложить.

Как сообщает инсайдер, компания Apple определилась с "именами" новых смартфонов, и их названия будут в основном отражать габариты устройств. 

Самое компактное устройство линейки с экраном 5,4 дюйма выйдет на рынок с названием iPhone 12 Mini. Стандартную модель с экраном 6,1 дюйма, в свою очередь, назовут iPhone 12, ну а топовые версии — iPhone 12 Pro(6,1 дюйма)  и iPhone 12 Pro Max(6,7 дюйма).

Согласно слухам, все четыре новинки дебютируют в следующем месяце вместе с наушниками AirPods Studio и метками AirTags. 

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Напомним, что все модели iPhone будут оснащены OLED-экранами, поддержкой 5G, а в iPhone 12 Pro Max будет LiDAR-сенсор в камере для работы с дополненной реальностью и модем, обеспечивающий максимально быстрый обмен данными в сетях связи пятого поколения.  Младшая версия сможет похвастаться уменьшенной челкой, в то время три другие модели iPhone 12 получат вырезы, как у текущего поколения.

Смартфоны будут стоить от 650 долларов США.

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Apple, iPhone, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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