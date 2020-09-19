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Как выглядит новая беспроводная зарядка Apple AirPower: видео

Как выглядит новая беспроводная зарядка Apple AirPower: видео
10:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В отличие от AirPower, мини-версия способна заряжать только одно устройство.

Apple уже давно и безуспешно пытается выпустить станцию беспроводной зарядки AirPower. Похоже, с ней все-таки не срослось, и теперь компанию готовит мини-версию зарядки.

В сети появилось видео, на котором, как утверждает автор, показан прототип беспроводного зарядного устройства. Его называют Apple AirPower Mini, но точное название пока неизвестно. Только если Apple AirPower должна была одновременно заряжать сразу три устройства (например, смартфон, часы и наушники), то ее мини-версия рассчитана только на один гаджет.

Кстати, еще в начале года известный аналитик Минг-Чи Куо говорил, что Apple работает над уменьшенной моделью зарядного устройства AirPower. Похоже, на видео именно она.

Устройство небольшое, имеет круглую форму. Ранее ходили слухи, что новые iPhone 12 будут иметь внутреннее магнитное кольцо на задней поверхности устройства, к которому будут крепиться другие гаджеты и беспроводная зарядка в частности. Размер зарядки как раз совпадает с размером этого кольца.

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Не исключено, что Apple AirPower Mini представят вместе с iPhone 12, которые, как ожидается, дебютируют в октябре.

Как сообщалось ранее, 15 сентября состоялась прямая онлайн-трансляция осенней презентации новых устройств Apple. Тогда компания показала новую версию умных часов Watch Series 6, а также смарт-часы Apple Watch SE.

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Apple, Гаджеты, Apple AirPower.

Автор:

Телеграф
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