Как выглядит новая беспроводная зарядка Apple AirPower: видео

Apple уже давно и безуспешно пытается выпустить станцию беспроводной зарядки AirPower. Похоже, с ней все-таки не срослось, и теперь компанию готовит мини-версию зарядки.

В сети появилось видео, на котором, как утверждает автор, показан прототип беспроводного зарядного устройства. Его называют Apple AirPower Mini, но точное название пока неизвестно. Только если Apple AirPower должна была одновременно заряжать сразу три устройства (например, смартфон, часы и наушники), то ее мини-версия рассчитана только на один гаджет.

Кстати, еще в начале года известный аналитик Минг-Чи Куо говорил, что Apple работает над уменьшенной моделью зарядного устройства AirPower. Похоже, на видео именно она.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C

— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020